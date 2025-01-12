Mobbing nedeniyle intihar iddiası

Adana’da Cumhuriyet savcısı adayı 29 yaşındaki Mithat Can Yalman, otel odasında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

İntihar ettiği değerlendirilen Yalman’ın olaydan 4 saat önce, koordinatör hâkim ve mentor savcının mobbingine uğradığı ve hayatla bağını koparmak istediğine dair sosyal medyadan paylaşım yaptığı belirlendi. Yalman’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Sekreteri ve eski Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, “Adana Barosu Başkanı olduğum dönemde avukatlık stajını yapan ve ruhsatını benim verdiğim genç bir arkadaşımdı. Duyduğum kadarıyla Savcı Adaylığı sürecinde Adana Adliyesi’nde çalışma saatlerine riayetsizlij, devamsızlık vs. sorunlar yaşamış, ancak Mithat Can Yalman’la ilgili bir soruşturma, açılan dosya ve herhangi bir savunma isteme durumu yaşanmamış. Bir rahatsızlıkla ilgili tedavi gördüğü ve geçmiş yıllara dayanan ilaçlar kullandığı da ifade edildi. Kendisinin 7 günlük bir izin hakkı varmış izne çıktığında da bu üzücü olay meydana geldi. Savcılık veya Bakanlık konu hakkında daha detaylı bir açıklama yapacaktır. Savcılık ve hâkimlik disiplin gerektiren bir kamusal çalışma alanı olduğu için buradan kaynaklı bir sorun da yaşanmış olabilir. Kendisinin de yazısında mobbinge uğradığını ve hatta tehdit edildiğini ifade ettiği ve başvuruda bulunduğunu ifade ettiği bir yazısı var ama şu anda net içeriğini maalesef bilemiyoruz” dedi.

SAVCI ADAYI İNTİHAR NOTU BIRAKMIŞ

Küçük, “Çalışma ortamları içerisinde normalde görevleri olmadığı halde kendilerine verilen sorumluluklarla ve yapılması istenen işlerle ilgili genç avukat meslektaşlarımızın bu şekilde mobbing iddiaları ve şikâyetleri olabiliyor. Bu tip durumlar adalet ve yargı mekanizmasında yapılan mesleğin saygınlığını da olumsuz etkileyen içeriğe bürünebiliyor. İnsanların da çaresizlik içerisinde yaşadıklarına katlanma durumu, sessiz kalma durumları oluşabiliyor. Kapalı çalışma ortamlarının veya durumu kişinin durumu kendi dünyasında büyütmesinin sonuçlarıdır bu tür durumlar. Disipliner çalışma alanlarını ilgilendiren görevler olduğu için bu biçimde yansımalar yaşanabiliyor. Bu tarz olaylar sonrasında maalesef bu şekilde ağır sonuçlar, yaşamına son verme gibi durumlar ortaya çıkabiliyor” diye konuştu.

Koordinatör hâkim ile mentör savcının mobbing ve tehditlerine maruz kaldığını aktaran Yalman, notta özetle şu ifadelere yer verdi: “Bir yargı mensubu Adana Adliyesinde çalışan Cumhuriyet Savcısı Adayı olarak birkaç hususu bilginize arz etmek ve hayatla olan bağımı tamamen kopartmak istiyorum. Yaklaşık birkaç aydır Koordinatör Hâkimimiz M.Ç’nin mobbing ve tehditlerine maruz kalıyorum. Buna mentör savcım S.Ü.Y adlı şahsın da tehditleri eklenince (bu hususta ilgili kişilerde ses kaydı mevcuttur) hukuki hakkımı aramak üzere Adana Cumhuriyet Başsavcısı B.G. ve Komisyon Başkanı M.A.Ç ile görüştüm sağ olsunlar ilgileneceklerini söylediler lakin bir süredir herhangi bir adım atılmadı. Açık konuşmak gerekirse bir adım atılacağını dahi düşünmüyorum. Velhasıl kelam umarım hakkım yerde bırakılmaz ve bu hususun üstüne gidilir.”