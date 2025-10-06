Mobbinge uğradı, davayı kazandı

HABER MERKEZİ

DEÜ Eski Rektörü Nükhet Hotar döneminde, mobbinge uğrayan Doç. Dr. Öğretim üyesi Aksel Çelik’e verilen, disiplin cezası yine yargıdan döndü.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) 2018-2024 yılları arasında DEÜ Rektörlük yapan, Nükhet Hotar’ın mobbing ve disiplin davaları sürmeye devam ediyor.

DEÜ Spor Bilimleri Fakültesinde akademisyen olarak görev yapan Doç. Dr. Öğretim üyesi Aksel Çelik hakkında Hotar, döneminde açılan 15 soruşturma sonucu verilen bir disiplin cezası daha mahkemede sonuçlandı. Evrensel’in haberine göre, İzmir 4. İdare Mahkemesi’nde görülen dava da Aksel Çelik’e Dokuz Eylül Üniversitesi Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi’nde "Kademe İlerlemesini Durdurma" cezası görüşüldü. Çelik, tarafına yapılan görevlendirmeye gitmediği iddia edildi. Çelik ise soruşturmada "Belgenete yüklenmesine rağmen tarafına herhangi bir mail ya da telefon ile ulaşım sağlanmadığı, görev günü sabahı görevlendirmeden haberdar olduğu, kendisinin Seferihisar ilçesinde ikamet ettiği, görevlendirme için kendisinin arandığında Tübitak projesi ile ilgili toplantıda olduğunu..." ifade etmişti. Her gün belgenet sistemine girme gibi bir zorunluluğunun olmadığı, Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu üyelerinin değil de neden kendisinin görevlendirildiğinin açıklanmadığı, işlemin hukuka aykırı olduğunu belirterek cezanın iptali için yargıya başvurdu.

Mahkeme, Çelik’in Belgenet sistemindeki log kayıtlarının incelenmesinden saat 18:25 de Belgenet sisteminden görevlendirmeyi okumadan çıktığı, davacıya ayrıca bir bildirim veya bilgilendirme yapılmadığını tespit etti.

"Dokuz Eylül Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri" etkinliği görevlendirilme işleminin davacıya makul süre içerisinde tebliğ edilmediği ve idare tarafından görevlendirme günü sabahında davacının aranarak bilgilendirildiği ve tebliğin makul sürede yapılmadığı anlaşıldığından hukuka uygun bulunmadığı kanaatine varılarak cezanın kaldırılmasına karar verildi. Ayrıca karar gereği yargılama masrafı ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 18.000,00-TL maktu vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine hükmedildi.