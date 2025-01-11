Mobbinge uğradığını anlatıp intihar notu paylaşan savcı adayı ölü bulundu

Adana'da Cumhuriyet savcısı adayı 29 yaşındaki Mithat Can Yalman, otel odasında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Yalman'ın olaydan 4 saat önce, mobbinge uğradığı ve hayatla bağını koparmak istediğine dair sosyal medyadan paylaşım yaptığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otelde silah sesi duyup odaya gelenler, başından tabancayla vurulmuş kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin Mithat Can Yalman olan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

MOBBİNGE UĞRADIĞINA DAİR PAYLAŞIM YAPMIŞ

Adana Adliyesi'nde Cumhuriyet savcısı adayı olduğu belirlenen Yalman'ın, olaydan 4 saat önce, mobbinge uğradığı ve hayatla bağını koparmak istediğine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

İntihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Yalman'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.