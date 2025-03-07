Mobbingi şikâyet eden hamile çalışan işten çıkarıldı

Emek Servisi

İlaç sektörünün devlerinden Abdi İbrahim’de çalışan Ekin Akyaz Kasımoğlu, hamile olduğunu bildirdikten sonra işten çıkarıldı. Kasımoğlu, sistematik mobbinge maruz kaldığını ve buna dair şirkete yaptığı şikâyetin ardından haksız fesihle karşı karşıya kaldığını söyledi. İşten çıkarılmasının hamileliğiyle ilgili olduğunu belirten Kasımoğlu, "Haksız fesih yapıldı. Çünkü gebeliğimi bildirmemden sonra üzerimdeki baskı arttı. Mobbinge maruz kaldım" dedi.

Uğradığı mobbinge dair şikayetinin ardından işten çıkarıldığını söyleyen Kasımoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bana hiçbir yazılı ya da sözlü uyarı yapılmadı. Aksine ben, yöneticime mobbing şikayetimi ilettim. Gebelik sürecimde bu baskı inanılmaz bir hal aldı. Toplantılara dahil edilmemek, mesajlara cevap verilmemesi, ‘şirine’, ‘kuzucuk’ gibi hitaplar... Yöneticim bunları çözeceğini söyledi ancak ardından insan kaynakları benden savunma istedi.”

Ekin Akyaz Kasımoğlu

Kasımoğlu, etik kuruluna mobbing iddialarını belgeleriyle sunduğunu belirtti, iki hafta içinde işine son verildiğini söyledi. Kasımoğlu, sürecin hukuksuz şekilde ilerlediğini aktardı: "Beni 15 dakika içinde arabulucuya yönlendirdiler. İşyerinin kendi ofisinde, usule aykırı bir şekilde arabuluculuk tutanağı imzalatıldı. Ayrıca bana özel sağlık sigortamın devam edeceği söylendi ama sonra sigortamın iptal edildiğini öğrendim.”

ŞİKÂYET 4 AYDIR SONUÇLANMADI

Kasımoğlu ayrıca, mobbing şikayetinde de yer alan ve kendisine yöneltilen “Kokuyorsun” ifadelerine de dikkat çekti. “Bağlı bulunduğum yönetici ekip arkadaşlarıma gidip katta bir ismin ‘koktuğum’ yönündeki şikayette bulunduğunu, hamile olduğum için doğrudan kendisinin bana gelmediğini ve kendisine bildirdiğini, buna çok dikkat etmem gerektiğini iletti. Peki ben ne yaptım? Maalesef hiçbir şey. Yalnızca uzun uzun günlerce ağladığımı, 5 saatlik duşlar aldığımı, hekimimden yardım istediğimi biliyorum. Etik Hat mobbing bildirimimi 4 aydır sonuçlandırmıyor” dedi.

Öte yandan Kasımoğlu’nun avukatı Elife Kobaner, "Müvekkilimden hamile olduğunu şirkete bildirdikten hemen sonra yazılı savunma istendi. İş barışını bozmak gibi muğlak ifadeler kullanıldı. İş sözleşmesi feshedilir edilmez de işyerinde apar topar bir arabuluculuk süreci gerçekleştirildi. Bu tür işlemler hukuka uygun değil" dedi.

Öte yandan konuya ilişkin şirketten açıklama yapıldı. Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bahse konu iddialar, şirketimizi derinden sarsmıştır. Bizi biz yapan değer ve prensiplerimizin esasını teşkil eden etik ilkelerimiz doğrultusunda hareket etmekteyiz. Şirketimiz bünyesinde kurduğumuz etik hattı ve kurulumuz, etik ilkelerinin ihlal edilmesine ilişkin her türlü başvuruyu değerlendirmeye almaktadır. Hamile bir çalışanımıza mobbing uygulamak ve hakkında iftiralar sarf edilmesine izin vermek, şirketimizin çalışma anlayışıyla bağdaştırılamaz. Gerekli yasal mevzuata uygun hareket eden ve etik çalışma prensiplerini önemseyen bir şirket olarak, tüm çalışanlarımıza eşit ve adil bir çalışma ortamı sunarak faaliyetlerimizi sürdürmekte ve tüm hukuki süreçleri usulüne uygun şekilde yerine getirmekteyiz. Şirketimizi yıpratmaya ve itibarını zedelemeye yönelik, gerçekliği olmayan bu tür iddiaların kamuoyuna gerçekmiş gibi sunulmasını, hukuk ve kamu vicdanı karşısında meşru görmediğimizi belirtmek isteriz."