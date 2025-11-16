Mobil bankacılıkta yeni dönem: Biyometrik ödeme önlemi
Artan elektronik dolandırıcılık vakalarının ardından bankacılık işlemlerine ses, yüz, göz ve parmak izi gibi biyometrik verilerin eklenmesi gündeme geldi. 65 yaş üstü kullanıcılar için ek güvenlik adımları planlanırken, kredi kartlarına biyometrik çip takılmasının da yeni düzenlemeye dahil edilmesi bekleniyor.
Son yıllarda elektronik ödeme araçları üzerinden yapılan dolandırıcılık vakalarındaki artış sürerken, mobil bankacılık üzerinden yapılan dolandırıcılık ve hesapların bir anda boşalması gibi büyük sorunların engellenmesi amacıyla yeni bir adım atılıyor.
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın haberine göre; dolandırıcıların önüne geçilmesi için bankalarda hesaba tanımlı müşteri kimlik bilgilerine biyometrik özellikleri de eklenecek.
Kişiye özel bu güvenlik tanımlamalarında; ses, parmak izi, yüz ve göz taramalarının olması bekleniyor.
65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu'nda yapılması beklenen değişikliklerle özellikle 65 yaş üstü kesimlerin daha güvenli şekilde bankacılık sistemini kullanması bekleniyor.
KREDİ KARTLARINA DA ÇİP TAKILACAK
Yeni Şafak'ın haberinde, söz konusu teklifin AKP tarafından hazırlandığını, bankalar tarafından verilen kartlara müşterilerin yüz ve parmak tanımlama özelliklerini taşıyan özel çip takılmasının zorunlu olacağını, bu düzenlemenin de 11'nci yargı paketi içerisinde yer almasının beklendiği kaydedildi.