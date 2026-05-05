Mobilya fabrikasında yangın: Yemekhane hasar gördü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi 25. Mobilya Sokak'ta mobilya üreten fabrikanın yemekhane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Fabrika çalışanlarından Necati Civek, dumanları fark edip durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdiğini belirterek, "Yangının elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. Üst kat boyahaneydi, sıçrasaydı söndürmek çok zor olurdu.” dedi.

Yangının ardından yemekhane bölümünde hasar oluştu.