Mobilya fiyatlarına zam geliyor: "Yüzde 20'den fazla artış kaçınılmaz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektöründe yıl sonuna doğru yüzde 20’yi aşan fiyat artışı beklendiğini açıkladı. Güleç, yükselen işçilik maliyetleri ve kira enflasyonunun sektörü zorladığını söyledi.

Türkiye-Azerbaycan Ticaret Heyeti kapsamında Bakü’de CNBC-e’ye konuşan Güleç, özellikle asgari ücret artışı sonrası üretim maliyetlerinde ciddi yükseliş yaşandığını belirtti. “İstihdam bizim için çok önemli ve işçilik maliyetlerimiz çok yükseldi. Özellikle asgari ücret zammı ile beraber burada büyük bir artış oldu. Bu durum kira enflasyonu ile birleşince ortaya ciddi bir tablo çıkıyor. Genel giderleri biz daha fazla taşıyamıyoruz. Bu şartlarda önümüzdeki dönemde mobilya fiyatları artacak. Yıl sonuna doğru yüzde 20'den fazla zamlanacak” dedi.

“PAHALILIK REKABET GÜCÜNÜ ZAYIFLATTI”

Azerbaycan’ın mobilya sektörü açısından önemli bir pazar olduğuna dikkat çeken Güleç, Bakü’de çok sayıda Türk mobilya mağazası bulunduğunu ve Azerbaycan’ın mobilya ithalatında Türkiye’nin ilk sırada yer aldığını söyledi. Ancak artan maliyetlerin rekabet gücünü düşürdüğünü vurgulayan Güleç, “Son zamanlarda yaşadığımız pahalılık sorunu rekabet gücümüzü düşürdü. Mobilyada ciddi pazar sorunlarımız oluştu” ifadelerini kullandı.

Sektörün son 3-4 yıldır gerçek anlamda büyüme yakalayamadığını belirten Güleç, sürdürülebilir büyüme için yıllık yüzde 10’un üzerinde artış gerektiğini kaydetti. Güleç, maliyet baskısına rağmen tasarım ve katma değerli üretimle Türk mobilyasını dünya pazarlarında daha güçlü konuma taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.