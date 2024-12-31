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Mobilya imalathanesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 31.12.2024 12:56
  • Giriş: 31.12.2024 12:56
  • Güncelleme: 31.12.2024 12:56
Kaynak: DHA
Mobilya imalathanesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi 6’ncı Mobilya Sokak’ta faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin 3’üncü katında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı öne sürülen yangında alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını 1 saatte söndürüp, kontrol altına aldı. İmalathanenin 3’üncü katında zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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