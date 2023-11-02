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Mobilya imalathanesinin boyahanesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 02.11.2023 12:11
  • Giriş: 02.11.2023 12:11
  • Güncelleme: 02.11.2023 12:12
Kaynak: DHA
Mobilya imalathanesinin boyahanesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinin çatı katındaki boyahanede çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi 1’nci Mobilya Sokak’ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin çatı katında bulunan boyahanede saat 07.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede çatıyı sararken, ihbar üzerine fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Çatı katında zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

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