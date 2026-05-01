Mobilya işçileri geri adım atmıyor

Emek Servisi

Çanakkale Biga’da Doğanlar Holding’e bağlı Doğtaş ve Kelebek mobilya fabrikalarında 2 bini aşkın işçinin hak mücadelesi dün 3’üncü gününü geride bıraktı. Öz Ağaç-İş’te örgütlü mobilya işçileri, toplu iş sözleşmesi (TİS) ile güvence altına alınan banka promosyonu hakları ödenene kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

PATRON GASPI ADET EDİNMİŞ

Doğtaş ve Kelebek Mobilya işçileri dün iş bırakma eylemlerini sürdürdü. Fabrikada 2 vardiya halinde iş bırakan emekçiler, rayiç bedeli 67-69 bin lira arasında değişen ve patronun yalnızca 23 bin lirasını ödediği banka promosyonlarını talep ediyor. Promosyonları, sendika Öz Ağaç-İş ve işveren arasında imzalanan TİS ile güvenceye alınan işçiler, hak gaspı sona ermezse eylemlerini büyüterek ilerleyeceklerini ifade ediyor. İşçiler ayrıca, fazla mesaiden kaçınma ve tezgahlarını terk etme eylemi de yapıyor. Sendika ayrıca, "işyerinden hediye kabul etmeme eylemine" de başladıklarını açıkladı.

Patron Şadan Doğan’ın ödemelerle ilgileneceğini söyleyerek sendikayı oyalama çabasına karşın eylemler devam etti. Hak gaspını adet edinen Doğanlar, 2023 yılında da işçilerin promosyon haklarını ödememişti.

Öz Ağaç-İş Genel Başkanı Tuncay Dolu, eylemlerin patronu masaya zorladığını, haklarını alana kadar geri dönmeyeceklerini ifade etti.

PROMOSYON EMEKÇİNİN HAKKI!

İşçinin, patron tarafından tek bankayla çalışmaya mecbur bırakılması üzerine doğan promosyon hakları uzun süredir tartışma konusu. Emekçinin hakkı olan promosyon, patronların emekçiler üzerinden elde ettiği bir başka gelir haline gelmiş durumda. Banka promosyonu ödemelerinde kamu emekçileri doğrudan hak sahibi sayılırken özel sektörde işçiler için ödemeler patronların insafına bırakılmış durumda. Patronun, işçilerin ürettiği değer ve maaş kullanımı sayesinde imzaladığı promosyon anlaşmalarında inisiyatif; sendikaların örgütlenerek toplu iş sözleşmesi imzaladığı işyerlerinde sözleşme ile koruma altına alınabiliyor. Yasaları kendi lehine kullanmaktan geri durmayan patronlar işçilerin sözleşmeyle garanti altına alınmış haklarını hedefe koyuyor.