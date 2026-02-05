Mobilya ustası, kamyonetinde bıçaklanarak öldürüldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, mobilya imalatçısı Mehmet Ali Zengin (32), kamyonetinde göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Karahasanlı Mahallesi'nde, saat 05.00 sıralarında, arazideki bir kamyonetin içinde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Park halindeki 20 AEN 567 plakalı kamyonetteki kişinin mobilya imalatçısı Mehmet Ali Zengin olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zengin'in göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri kamyonet ve çevresinde inceleme yaptı. Olay yerindeki incelemelerin ardından evli, 3 çocuk babası Zengin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Zengin'in kim ya da kimler tarafından, neden öldürüldüğünün araştırıldığını bildirdi. (DHA)

