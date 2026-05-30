Mobilyada maliyet krizi: Fiyatlarda dev artış

Mobilya sektöründe üretim maliyetlerindeki artış, yılın ikinci yarısı için yeni zam beklentisini güçlendirdi.

Yüksek faiz, devam eden enflasyon baskısı ve Ortadoğu’daki çatışmaların hammadde tedarikine etkisi, üreticilerin maliyetlerini artırırken fiyat etiketlerine de yansıyacak.

MOSFED Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç, enflasyondaki düşüşün gerçekleşmemesi ve nisan ayındaki yükselişin de etkileriyle maliyet artışlarının daha da belirginleştiğini dile getirerek, "Maliyet artışları, emek yoğun sektörler için daha ağır hissediliyor. Hammadde ve işçilik maliyetlerinin etkisiyle yıl sonunda mobilya ürünlerinde ortalama yüzde 35-40 bandında bir fiyat artışı bekliyoruz. Çünkü enflasyon düşmüyor ve bu da maliyetlerimize doğrudan yansıyor" ifadelerini kullandı.

KİRA VE HAMMADDE MALİYETLERİ ÜRETİCİYİ ZORLUYOR

En çok sıkıntı yaşanan alanlardan birinin kira giderleri olduğunu vurgulayan Güleç, "Bizi en çok etkileyen noktalardan biri de kira maliyetleri. Bir firma büyümek için dükkan kiralamak istediğinde çok yüksek bedellerle karşılaşıyor. Son dönemde kira giderleri ciddi oranda arttı ve bu durum işletmelerin üretim kapasitesini de olumsuz etkiliyor," diye konuştu. Güleç ayrıca, malzeme fiyatlarındaki yükselişin yarattığı enflasyonist baskının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “Yılbaşından bu yana ortalama maliyetlerimizde yüzde 20’ye varan artış yaşadık,” dedi.

Sektörün maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen sünger fiyatları da özellikle savaş koşulları nedeniyle neredeyse iki katına çıktı. Petrol ve petrokimya ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının tedarik zincirine yansıması sonucu hammadde maliyetlerinin kontrol edilemez düzeye geldiği belirtiliyor. Güleç, "Ayrıca savaşın etkisi ile petrokimya ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle sektörde bazı hammadde fiyatları çok arttı. Sünger fiyatı iki kat arttı. Bu tür artışlar telafi edilecek noktalarda değil," açıklamasında bulundu.

İHRACATTA KÖRFEZ VE RUSYA-UKRAYNA ETKİSİ

Türkiye'de 45 binden fazla mobilya üreticisi bulunuyor ve bu işletmelerin neredeyse yarısı ihracat gerçekleştiriyor. Ancak yılın ilk dört ayında, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörleri ihracatta kayıp yaşayan alanlar arasında yer aldı. Sektör ihracatının yaklaşık yüzde 25’ini oluşturan Körfez ülkelerinde savaş nedeniyle yaşanan pazar kaybı, ihracatçıları zorluyor. 2030 yılında sektörde 10 milyar dolarlık ihracat hedeflendiğini belirten Ahmet Güleç, mevcut durumda Körfez pazarındaki belirsizliğin ve Rusya-Ukrayna savaşının sektörü olumsuz etkilediğini ifade etti.

HAZİRAN SONRASI YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Mayıs ayının kritik bir dönem olduğunu söyleyen Güleç, "Körfez bizi tabii ki endişelendiriyor. Sadece Körfez de değil, Rusya-Ukrayna savaşı da. Mayıs kritik, 14 iş günü var. Mayısta yükseliş beklemiyoruz ama hazirandan itibaren yükseliş öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yılın ikinci yarısında ihracatta toparlanma öngörülse de iç piyasada maliyet ve talep daralması kaynaklı sıkıntıların sürmesi bekleniyor. Sektördeki oyuncular, yıl sonuna kadar fiyat etiketlerinde yüzde 40’a yaklaşan artışlarla karşılaşılmasına kesin gözüyle bakıyor.