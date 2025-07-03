Mobilyalar yanına kâr kaldı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Dikmen’de bulunan Belediye Başkanlığı Konutu’nun ihale yoluyla satılması kararlaştırıldı.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ndaki, “Belediye Başkanı ve yakınları görevden ayrıldıktan sonra üç yıl içerisinde ihaleye girmez” hükmüne rağmen Gökçek’in yakınları, konutun satış ihalesine girdi. İhaleyi, Gökçek’in eşi Nevin Gökçek ile avukatları Fatih Atalay ve Salih Çelen iş ortaklığı kazandı.

Satış, Gökçek Ailesi konutlarda oturduğu esnada yapıldı. Gökçek, görevinden ayrıldıktan sonra iki ay içerisinde boşaltması gereken dubleks konutta mülk sahibi olarak oturmaya devam etti.

31 Mart 2019’da ABB’nin AKP’den CHP’ye geçmesi ile eski dosyalar açıldı. Gökçek’in, Kanuna aykırı şekilde satın aldığı konuta yönelik çarpıcı bir ayrıntı açığa çıktı. Gökçek’in görevden alınmadan yalnızca bir ay önce, 29 Eylül 2017 tarihinde 58 bin 50 TL değerinde yedi kalem ev mobilyası alımı için onay verdiği öğrenildi. Gökçek’in görevden ayrılmasından sonra gerçekleştirilen demirbaş incelemesinde, mobilyaların yeri tespit edilemedi. ABB, mobilyaların yer tespiti için soruşturma başlattı. İncelemeler sonucu mobilyaların, Melih Gökçek’in evi için alındığı belirlendi.

Gökçek’in belediye parasıyla evine mobilya aldırmasına yönelik iddialar için Teftiş Kurulu görevlendirildi. Konuyu araştırmakla görevli ABB personeli, mobilyaları bizzat Nevin Gökçek’in firmaya giderek seçtiğini tespit etti. Nevin Gökçek’in, mobilya seçimi için yanında bir de iç mimar götürdüğü de öne sürüldü. İncelemelerin ardından Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı’nca görevlendirilen mülkiye müfettişi, mobilyaların alımına ilişkin Melih Gökçek ve Nevin Gökçek’in ifadesini almadı, skandalı ortaya çıkaran ABB personelinin tespitlerine yönelik, “İşleme konulmama” kararı verdi. ABB, “İşleme konulmama” kararına itiraz etti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, kararın kaldırılmasına hükmetti ancak konuyla ilgili Bakanlık tarafından yine aynı müfettiş görevlendirildi. Yerel mahkemenin kararının ardından yeniden incelemelerde bulunan müfettiş, konuyu ortaya çıkaran personel hakkında ön inceleme yaptı. Gökçek’in ifadesine başvurmayan müfettiş, konuyu ortaya çıkaran personel hakkında da “Soruşturma izni verilmemesi” kararı alarak dosyayı kapattı.

ABB yönetimi, belediye konutunun usulsüz satışına yönelik iptal davası açtı. Başvuruda, kanunun, “Belediye Başkanı ve yakınlarının ihaleye katılamayacağı” yönündeki emredici hükmüne vurgu yapıldı. Belediye avukatı tarafından 2019 yılında yapılan başvuruda, Gökçek’in konutu en geç 28 Aralık 2017 tarihinde boşaltması gerektiğini de kayda geçirdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 16’ncı Hukuk Dairesi, “Yolsuz tescil” değerlendirmesi ile satışı yapılan belediye konutlarının tüm tapularının iptaline ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescil edilmesini istedi. Gökçek karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Yargıtay, ilk derece mahkemenin kararını onayarak Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in konutu tahliye etmesi gerektiğini kaydetti.