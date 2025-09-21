Moda bostanının konut ihalesine açılmasına karşı mahalleli ayakta: "Yerel yönetimler çözüm üretmeli"

İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde afet koordinasyon alanı olarak belirlenen yaklaşık 12 bin metrekarelik Moda Bostanı ve çevresinin konut projesi için ihaleye açılmasına tepkiler sürüyor.

Caferağa halkı bugün Moda bostanında bir araya geldi. Söz konusu alanın güncel durumu hakkında bilgi verilen buluşmada hem çocuklar hem de yetişkinler için çeşitli aktiviteler de yapıldı.

Caferağa Mahallesi Muhtarı Mimar Hanife Dağıstanlı "Elimizden alınmak istenen alanımızın her parçası, üzerindeki her işlev kıymetli ama Moda bostanının hafızalarımızdaki yeri ayrı. Yeşil alanımızdan, kamu hizmetlerimizden, afet toplanma ve koordinasyon alanlarımızdan vazgeçmiyoruz. Mahalle bizim vazgeçmiyoruz" dedi.

"BURASI KORUNMALI"

Dağıstanlı, şöyle devam etti: “Hukuki süreçler ve görüşmeler devam ediyor. Açılmış üç davada da yürütmenin durdurulması talepleri reddedilmedi, karşı tarafın savunmasından sonra değerlendirilmek üzere ertelendi. Biz Caferağalılar ve dostlarımızla aynı şekilde devam edeceğiz. Bu ihalenin iptal olacağını biliyoruz ama bu bize sadece nefes alınacak bir zaman kazandıracak. Bir süre sonra yeni bir rant fikri yeni bir ihale ile karşı karşıya kalabiliriz. Asıl hedefimiz bu alanın gerçekten kamuya ait hale getirilmesi ve yerel yönetimlerin bunun için harekete geçmesi.”