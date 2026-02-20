Moda devi Asos’un kurucusu Tayland’da hayatını kaybetti: Balkondan düştü

Asos’un kurucularından Quentin Griffiths, Tayland’ın Pattaya kentinde 17. kattaki dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

İngiliz online moda perakendecisi Asos’un kurucu ortaklarından Quentin Griffiths, Tayland’ın Pattaya kentinde yüksek katlı bir apartman dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

NTV'nin aktardığına göre; acil servis ekipleri, Griffiths’in cansız bedenini 17. kattaki dairesinin balkonunun altında buldu. Polis, daire içinde herhangi bir arbede ya da zorlanma izine rastlanmadığını açıkladı. Ancak olayda üçüncü bir kişinin dahli olup olmadığı, adli incelemeler tamamlanınca netleşecek.

Yetkililer, kesin ölüm nedeninin tam bir otopsi sürecinin ardından belirleneceğini, bunun da aylar sürebileceğini bildirdi.

Aileye yakın bir kaynak, İngiliz basınına yaptığı açıklamada “Bu gerçekten bir gizem. ‘Şüpheli koşullar’ ifadesi kullanıldı ama henüz hiçbir şey bilmiyoruz.” dedi.

ASOS'UN YÜKSELİŞİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTI

Griffiths, 2000 yılında Nick Robertson ve Andrew Regan ile birlikte Asos’u kurdu. 2005 yılına kadar şirkette görev yapan Griffiths, pazarlama direktörlüğü görevini dört yılın ardından bıraktı.

Asos, yıllar içinde 3 milyar sterlin değerinde küresel bir perakende devine dönüştü. Şirketin kendi markalı tasarımları, Galler Prensesi ve Michelle Obama gibi isimler tarafından da tercih edildi.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.