Model hayranlarını heyecanlandıran gelişme

Bir döneme damga vuran alternatif rock grubu Model, yıllar sonra sosyal medya hamlesiyle yeniden gündeme geldi.

2016 yılında gelen ayrılık kararının ardından grup üyeleri solo projelere yönelmişti.

rubun eski üyeleri Okan Işık ve Can Temiz’in, Instagram’da yeniden Fatma Turgut ile takipleşmeye başlaması hayranlarını heyecanlandırdı.

Model hayranları, söz konusu sosyal medya etkileşimi "Model geri mi dönüyor?" yorumlarına neden oldu.

Grup, “Değmesin Ellerimiz”, “Pembe Mezarlık”, “Antidepresan Gülümsemesi” ve “Makyaj” gibi şarkılarıyla en çok dinlenenler arasında yer alıyordu.