'Modern Folk Üçlüsü' kurucularından Selami Karaibrahimgil hayatını kaybetti

Türk pop müziğinin önemli grubu Modern Folk Üçlüsü’nün kurucularından ve ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil’in amcası Mehmet Selami Karaibrahimgil, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Haberi, grubun bir diğer üyesi Doğan Canku, sosyal medya üzerinden duyurdu.

Canku, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Modern Folk Üçlüsü’nü birlikte kurduğumuz, kadim dostum, yılları ve yolları birlikte paylaştığım Selami Karaibrahimgil’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemize sanat ve kültür alanında büyük hizmetleri olan çok özel bir insandı. Milletimizin başı sağ olsun. Işıklar içinde uyu Selami...”

SELAMİ KARAİBRAHİMGİL KİMDİR?

15 Kasım 1944’te dünyaya gelen Mehmet Selami Karaibrahimgil, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Ahmet Kurtaran ve Doğan Canku ile birlikte kurduğu Modern Folk Üçlüsü, 35 farklı ülkede 400’ün üzerinde konser, festival ve televizyon programına katılarak Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Londra ve New York gibi önemli merkezlerde görev yapan Karaibrahimgil, sanat ve devlet hizmetlerini bir arada yürütmeyi başardı.

Evli ve bir çocuk babası olan usta sanatçı, ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil’in amcasıdır.