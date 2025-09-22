‘Modern pazar’ esnafı mağdur

Haber Merkezi

Ümraniye’de ‘‘modern bir kapalı pazar’’ sloganıyla açılan Yamanevler Kapalı Pazarı işlevsiz hale gelirken, esnaf ve yatırımcılar yaşananlara tepkili. 25 yıllık sözleşmelere rağmen alanın markete kiralanmak istendiğini öne süren esnaf ve yatırımcılar pazar alanın işlevsiz hale getirildiğini söyledi.

HUKUKSUZLUK VAR

Yamanevler Kapalı Pazar Esnafı ve Yatırımcıları, önceki gün bir araya gelerek bir toplantı düzenledi. Ardından yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

‘‘Ümraniyelilerin daha kaliteli bir ortamda modern bir kapalı pazara kavuşması sloganıyla, Ümraniye Belediyesi tarafından 2022’de Artaş İnşaat’a yaptırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, bahse konu alanın işletmesi belediye iştirakı olan Ümtaş’a verilmiştir. Ümtaş, gerekli parselasyonları yaparak stant yerlerini belirlemiş ve 25 yıllığına kiralamak suretiyle satışa çıkarmıştır. Belediyenin bu alana yönelik gerek reklam ve pazarlama faaliyetleri sonrasında, o güne kadarki birikimlerini altınlarını satarak, kenarda köşedeki üç beş kuruşunu denkleştirip, büyük umutlarla buradan stant almak isteyen küçük yatırımcılar 25 yıllık sözleşmelerini imzalamışlardır. Ümraniye Belediyesi ve Ümtaş’ın buranın pazar yeri olarak işletilmesine yönelik misyonunu yerine getirememesi sebebiyle bugün geldiğimiz noktada, pazar alanı işlevsiz hale gelmiştir. Bütün bu durum yetmezmiş gibi, aldığımız duyumlara göre, Ümraniye Belediyesi 25 yıllık tahsis sözleşmelerine rağmen, taraflara alanın kısmen ya da tamamen kiralanmasına yönelik temaslarda bulunmaktadır. Pazar esnafı olarak, mevcut sözleşmelere rağmen pazarın 3. taraflara kiralanmasının hukuksuz olduğunu hatırlatır, bu konuda harcayacağı emeği pazarın canlanması için harcamasını talep ederiz."