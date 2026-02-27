Modifiye araçlara ceza yolda: Trafikten men ve ehliyet iptali geliyor

Yeni trafik düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Araç üzerinde mevzuata aykırı değişiklik yapan, yüksek sesli sistem kullanan ve trafikte yarış düzenleyen sürücülere ağır yaptırımlar getirildi. Düzenlemeyle birlikte modifiye araçlar trafikten men edilecek, bazı durumlarda ehliyetlere el konulacak.

Yeni kurallara göre araçlarda yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları bulundurmak ya da kullanmak yasaklandı. Bu kurala uymayanlara 21 bin TL idari para cezası uygulanacak, araçlar ise 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

60 GÜN TRAFİKTEN MEN

Araç üzerinde izinsiz teknik değişiklik yapılması halinde işletene 5 bin TL para cezası kesilecek. Araç, mevzuata uygun hale getirilene kadar trafikten men edilecek. Yapılan değişikliğin çevreyi rahatsız edecek derecede gürültüye yol açması durumunda sürücüye ayrıca 16 bin TL ceza uygulanacak. Bu kapsamdaki araçlar da 30 gün trafikten men edilecek ve uygun hale getirilmeden teslim edilmeyecek.

Düzenleme, şehir içi yarışlara da ağır yaptırımlar getiriyor. İzin alınmadan yarış düzenleyenlere 16 bin TL ceza verilecek. Yarış yapan sürücülere ise 46 bin TL para cezası uygulanacak, ehliyetleri iki yıl süreyle geri alınacak ve araçları 60 gün trafikten men edilecek.

Trafik ihlallerinin ağırlığına göre bazı sürücüler için ehliyet iptali, yeniden sürücü kursuna gitme ve psikolojik değerlendirme şartı da gündeme gelebilecek. Yeni düzenleme özellikle kamuoyunda “modifiye” ya da “apaçi” olarak anılan araçları hedef alıyor.