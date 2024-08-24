Modi’nin küresel aktörlük hamlesi

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ABD ve Çin’in ardından küresel süper güç olma yolunda ilerlerken Ukrayna Savaşı’nda tarafsızlığını koruyan Hindistan, küresel meselelerin çözümünde de aktif rol almaya hazırlanıyor.

Ukrayna Savaşı’nda tansiyon yükselirken Geçen ay Moskova’yı ziyaret eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kiev’e gitti. Ukrayna’nın bağımsızlığından bu yana Ukrayna’ya giden ilk Hindistan Başbakanı olan Modi’yi burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski karşıladı. İki liderin savunma, bilim ve teknoloji alanlarında ekonomik bağları ve işbirliğini tartışması bekleniyor.

Kiev ziyareti öncesi yaptığı açıklamada “Savaş alanında hiçbir sorun çözülemez” diyen Modi, Hindistan’ın “barış ve istikrarın bir an önce yeniden tesis edilebilmesi için diyalog ve diplomasiyi desteklediğini” söyledi. Bu bağlamda Modi’nin Zelenski ile görüşmesinde Rusya ile savaşı sona erdirecek bir anlaşma konusunu gündeme getirmesi de bekleniyor.

TARAF TUTMAMIŞTI

Hindistan, savaşın başladığı 2022 yılından bu yana Moskova’yı kınamaktan kaçınırken Batı’nın yaptırımlarına katılmadı ve Kremlin ile siyasi, askeri ve başta enerji olmak üzere ekonomik ilişkilerini ilerletti. Bunun yanında Delhi yönetimi Rusya ile birlikte Ukrayna’nın arkasındaki Batı ile iyi ilişkilerini sürdürdü.

Bu yüzden Ukrayna Savaşı’nın çözümüne yönelik yeni bir diplomatik girişimin habercisi olarak değerlendiriliyor. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mihail Podolyak’ın Modi’nin Kiev ziyaretinin önemli olduğunu çünkü “Hindistan’ın Rusya üzerinde belirli bir nüfuza sahip olduğunu” açıkladı.

TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Modi’nin Zelenski ile görüşmesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği Moskova ziyaretinden bir buçuk ay sonra gerçekleşti. Modi'nin Moskova ziyaretinde Putin ile kucaklaşması dünya basınında geniş yer bulmuştu. Zelenski, Ukrayna’da bir okula saldırı yapılan günde Modi ile Putin'in verdiği görüntüyü eleştirmişti.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Ukrayna’nın Rus toprağı Kursk’a başlattığı saldırıda çatışmalar sürerken Rusya’nın da Ukrayna’da ilerleyişinin sürdüğü bir dönemde geldi.

Ukrayna, Rusya’nın Volgograd (eski adıyla Stalingrad) kentine yakın bir askeri hava üssüne gece drone saldırısı düzenledi ve Kursk bölgesinde yeni bir köyü ele geçirdiğini duyurdu. Ukrayna’nın Rusya'nın güneyindeki Kavkaz Limanı'na düzenlediği saldırıda yakıt tankı taşıyan feribotu vurdu. Saldırı sonucunda limanda yangın çıkarken feribot battı.

SANTRALI DENETLEYECEK

Putin’in Ukrayna’nın Kursk Nükleer Güç Santrali’ne saldırı girişiminde bulunduğunu söylemesinin ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), tesisinin yaklaşık 100 metre yakınında drone parçaları bulunduğu bilgisini aldığını söyledi. IAEA Başkanı Rafael Grossi’nin gelecek hafta santrali ziyaret edeceği aktarıldı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Kursk NGS'deki ünitenin planlanmış bakım süreci nedeniyle şebekeyle bağlantısının kesileceğini bildirdi.