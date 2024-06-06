Modi’nin tek adam hayali suya düştü

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Hindistan’da 6 hafta süren genel seçimleri Başbakan Narendra Modi’nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğindeki Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) kazandı. Üçüncü kez başbakanlık koltuğuna oturacak olan Modi’nin BJP’si 2014’ten beri ilk kez parlamentodaki çoğunluğunu kaybederken muhalefet bloku sandalye sayısını artırdı.

Seçim sonuçlarına göre BJP, parlamentonun 543 sandalyeli alt kanadı Lok Sabha’da (Halk Meclisi) 240 vekil kazandı. Bir önceki seçime göre 62 sandalye kaybeden BJP, parlamento çoğunluğu için gerek 272 sandalyenin gerisinde kaldı. Modi’nin NDA’daki ortakları 52 sandalye kazandı.

Hükümetin yeniden kurulması için kendisi ve kabinesinin istifasını Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu’ya sunan Modi, NDA’daki koalisyon ortaklarıyla bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada koalisyonun Modi’yi desteklediği kaydedildi.

MUHALEFET YÜKSELİŞTE

Parti fonlarının durdurulması ve liderlerinin hapse atılması gibi birçok engellemelere rağmen Modi karşısında birleşen muhalefet, sandıkta beklentileri aştı. Ülkenin tek parti rejimine doğru ilerleyişini durdurmak için INDIA ittifakı altında toplanan 30’dan fazla muhalefet partisi Lok Sabha’da 232 sandalyenin sahibi oldu. Özellikle ana muhalefet Hindistan Ulusal Kongre (INC) partisi, sandalye sayısını iki katından fazla artırarak 99 sandalyenin sahibi oldu. INDIA ittifakı içerisindeki Hindistan Komünist Partisi-Marksist (CPI-M) mecliste 4 koltuk kazanırken, Hindistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist) (Kurtuluş) 2, Devrimci Sosyalist Parti de 1 koltuğa sahip oldu.

AHLAKİ YENİLGİ

INC lideri Mallikarjun Kharge, Modi'nin "ahlaki ve politik bir yenilgi" ile karşı karşıya olduğunu belirterek, muhalefet koalisyonunun bir sonraki adımları görüşmek üzere bir araya geleceğini söyledi. Kharge, "Mücadelemizi bu ülkenin işsizlerine, çiftçilerine ve yoksullarına odakladık. Bu arada BJP yalanlar ve nefret yayarak acımasız bir kampanya yürüttü. İnsanlar bunu reddetti" dedi.

CPI-M’den yapılan açıklamada da BJP’nin parlamentodaki çoğunluğu kaybetmesinin, “400 sandalye kazanmakla övünen” Modi etrafındaki “yenilmezlik imajına” ağır bir darbe olduğu kaydedildi. Seçimlerin muhalefete yönelik çeşitli saldırılar, merkezi kurumların kötüye kullanılması ve iktidarın arkasındaki büyük maddi güç ortamında geçtiğine işaret edildi. Modi’nin kampanyasındaki kışkırtıcı söylemlerine karşı Seçim Komisyonu’nun eşit şartlar sağlamış olması durumunda sonuçların BJP için daha kötü olacağına işaret edilen açıklamada “Karar, halkın demokrasiye, Anayasaya ve geçim kaynaklarına yönelik tüm saldırılara karşı koyacağının sinyalini veriyor” denildi.