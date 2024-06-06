Modric bir sezon daha Real Madrid'de

Dünyanın en büyük yıldızlarından Luka Modric, Real Madrid ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı.

Hem Real Madrid hem dünya tarihinin en büyük futbolcularından Luka Modric, Real Madrid'de 1 sezon daha kalacak.

38 yaşındaki yıldız futbolcu, dün Real Madrid ile yeni sözleşme imzaladı.

Hırvat oyuncu, Real Madrid'deki 14. sezonuna hazırlanıyor. Madrid formasıyla bu sezon 45 resmi maçta forma giyen Modric, 2 gol 7 asist kaydetti.

Her fırsatta futbolculuk kariyerini Real Madrid'de noktalamak istediğini belirten Modric'in önümüzdeki sezonun ardından futbolu bırakabileceği de belirtiliyor.

Real Madrid'e 2012 yazından Tottenham'dan gelen Modric, şu ana kadar Madrid ekibiyle 6 Şampiyonlar Ligi, 4 La Liga, 5 İspanya Süper Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası 2 kez de İspanya Kral Kupası şampiyonluğu elde etti.