Modric futbolu bıraktı mı? | Real Madrid'in yeni 10 numarası kim olacak? Luka Modrić'in Real Madrid kariyeri ve kazandığı kupalar

Real Madrid'in unutulmaz futbolcusu Luka Modric, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı. 39 yaşındaki Hırvat yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, 25 Mayıs Cumartesi günü Santiago Bernabéu’da son kez sahaya çıkacağını duyurdu ve Luka Modric, 13 yıl boyunca formasını giydiği Real Madrid'e dün akşam itibariyle veda etti.

Modric’in paylaşımında, “O an geldi. Asla gelmesini istemediğim ama futbolun ve hayatın bir parçası olan, her şeyin bir başlangıcı ve sonu olduğu o an...” sözleri dikkat çekti. 2012 yılında Real Madrid’e transfer olan Modric, 12 yıllık kariyerinde Şampiyonlar Ligi, La Liga ve birçok kupa kazanarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

MODRİC FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Luka Modric, açıklamasında doğrudan futbolu bıraktığını belirtmese de, Real Madrid kariyerinin sona erdiğini net bir dille ifade etti. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada da “Teşekkürler Luka” mesajı verilirken, oyuncunun kariyerindeki başarılar ve taraftarla kurduğu güçlü bağ vurgulandı.

YENİ 10 NUMARA KİM OLACAK?

Modric’in vedası, Real Madrid’in 10 numaralı formasını kimin devralacağı sorusunu da beraberinde getirdi. Kulüp bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. Ancak genç yıldızlardan Arda Güler’in performansı ve potansiyeli, taraftarlar arasında yeni 10 numara adayları arasında sıkça konuşuluyor.

Modric, veda mesajında “Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından bu formayı bir daha sahada giymeyecek olsam da, her zaman bir Madridista olarak kalacağım” sözleriyle taraftarlara duygusal bir veda etti.

MODRİĆ'İN REAL MADRİD KARİYERİ VE KAZANDIĞI KUPALAR

2012 yılında Tottenham'dan transfer edilen Modrić, Real Madrid formasıyla 590 resmi maça çıkarak kulüp tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu. Toplamda 28 kupa kazanan Modrić'in kazandığı turnuvalar ve sayıları şu şekilde:,

6 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

4 La Liga (İspanya Ligi) şampiyonluğu

2 Copa del Rey (İspanya Kral Kupası) zaferi

5 İspanya Süper Kupası5 UEFA Süper Kupası

5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Modric, 2018 yılında Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü de kazanarak, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun uzun süredir devam eden hegemonyasını kırmıştı.