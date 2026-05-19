'Mogan Gölü' cezası: Bakanlık ceza kesti, Ankara Büyükşehir açıklama yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içindeki Mogan Gölü'ne yağmur suyu hattı aracılığıyla atık su deşarj ettiği gerekçesiyle 1 milyon 678 bin lira ceza uyguladı.

Gölün Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesine 2 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 678 bin lira idari ceza verildi. Konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Söz konusu bölgede, ASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen altyapı imalat çalışmaları kapsamında kapasitesi yetersiz kalan yağmur suyu altyapı hatlarının yenilenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bahse konu imalat sürecinde, yağmur suyu altyapısı geçici olarak deşarj edilmiş; İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerin ardından gerekli tamirat ve düzenlemeler ivedilikle tamamlanmıştır. Süreç boyunca ilgili kurum düzenli olarak bilgilendirilmiştir. Hâlihazırda Mogan Gölü’ne herhangi bir şekilde deşarj söz konusu değildir."