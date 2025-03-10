Mogan ve Eymir Gölleri tehlike altında!

BirGün / ANKARA

Deva Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Kırıklı Köyü’nde açılması planlanan kömür madeni projesinin çevresel etkilerine dikkat çekerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yazılı soru önergesi sundu.

Bakanlığa projeye verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararının bilimsel ve teknik dayanaklarını soran Rızvanoğlu, Mogan Gölü’nün su rejimi, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri üzerindeki etkilerin yeterince değerlendirilmediğine dikkat çekti.

Rızvanoğlu, Mogan ve Eymir Gölleri’nin ekolojik dengesi açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayıp projeye dair yapılan hidrojeolojik analizlerin yetersiz olduğunu da belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın Gölbaşı ilçesi sınırlarında, Kırıklı Köyü’nde açılması planlanan kömür madeni işletmesine ilişkin olarak Ankara Valiliği tarafından ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir’ kararı verildiği kamuoyuna yansımıştır. Ancak söz konusu proje alanının Mogan Gölü’nün su toplama havzası içerisinde yer aldığı, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Alanı’na 10 km, Mogan Gölü’ne ise 20 km mesafede bulunduğu bilinmektedir. Ayrıca bölge halkının tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı Kırıklı ve Selametli köylerine ait tarım ve mera alanlarının proje sahasında kaldığı görülmektedir.

Bunun yanı sıra, ruhsat alanının bin 100 hektar olmasına rağmen, ÇED sürecinden kaçınmak amacıyla alanın 24,93 hektara düşürüldüğü anlaşılmaktadır. Daha önce 2021 yılında 150 hektarlık alan için başlatılan ÇED sürecinde ASKİ’nin, projenin Kırıklı Köyü’nün içme ve kullanma suyuna zarar vereceği yönündeki olumsuz görüşü sebebiyle ÇED süreci iptal edilmiştir. Ancak proje sahasının küçültülerek 24,93 hektara düşürülmesi ile ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı alınmıştır.”

Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, önergesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a şu soruları yöneltti:

1-Ankara Valiliği tarafından “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmesine dayanak teşkil eden bilimsel ve teknik çalışmalar nelerdir? Bu karar, hangi kriterler doğrultusunda alınmıştır ve ilgili bilimsel değerlendirmeler kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?

2-ÇED sürecinden kaçınmak amacıyla proje alanının 1100 hektardan 24,93 hektara düşürülmesi Bakanlığınız tarafından nasıl değerlendirilmektedir? Bu yöntemin, büyük ölçekli çevresel etkilere sahip projeler için bir emsal teşkil etmesinin önüne geçmek için herhangi bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

3-Projenin Mogan ve Eymir Gölleri’nin su toplama havzası içerisinde bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu göllerin su rejimi ve ekosistemleri üzerindeki etkileri incelenmiş midir? Bu bağlamda bilimsel bir hidrojeolojik etki analizi yapılmış mıdır?

4-Projeden kaynaklanacak toz emisyonu, su kirliliği ve yeraltı su seviyesindeki değişikliklerin bölgedeki tarım ve hayvancılığa etkileri değerlendirilmiş midir?

5-Proje tanıtım dosyasında, proje sahasında ne kadar derine inileceğine dair herhangi bir veri bulunmamaktadır. Maden faaliyetlerinin yeraltı su seviyesine etkisini belirlemek için detaylı jeolojik ve hidrojeolojik araştırmalar yapılmış mıdır?

6-Mevcut bir kömür madeni sahasının bulunduğu bölgede, yeni bir maden açılmasının kümülatif çevresel etkileri neden değerlendirilmemiştir? Kümülatif etki analizi yapılmadan verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararı hangi mevzuata dayanmaktadır?

7-Proje tanıtım dosyasında, bölgedeki rezervin taş kömürü olmadığı açıkça bilinirken, neden "Taş Kömürü Madenciliği" ibaresi yer almaktadır? Bu yanlış bilginin proje dosyasında yer alması, Bakanlığınız tarafından nasıl değerlendirilmektedir?

8-Söz konusu kömür madeninden çıkarılacak linyitin Eskişehir Mihalıççık’ta bulunan Yunus Emre Termik Santrali’nde yakılacağı belirtilmektedir. Kömürün çıkarılması, taşınması ve yakılması süreçlerinde ortaya çıkacak karbon emisyonu ve hava kirliliği konusunda herhangi bir bilimsel değerlendirme yapılmış mıdır?

9-Ankara’nın içme suyu kaynaklarının korunması ve kentsel ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından, Bakanlığınız bu projeyi tekrar gözden geçirmeyi düşünmekte midir?