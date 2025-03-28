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Moğolistan'da ikinci menenjit vakası bildirildi

Ajans Haberleri
  • 28.03.2025 10:35
  • Giriş: 28.03.2025 10:35
  • Güncelleme: 28.03.2025 10:35
Kaynak: DHA
Moğolistan'da ikinci menenjit vakası bildirildi

MOĞOLİSTAN, (DHA) - MOĞOLİSTAN, 2025 yılı içinde ikinci menenjit vakasını bildirdi.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nin (NCCD) yaptığı açıklamada hastalığın ‘Neisseria meningitidis’ bakterisinin neden olduğu enfeksiyon sonucu geliştiği ifade edildi. Yetkililer, ebeveynleri çocuklarında baş ağrısı, ateş, ense sertliği, mide bulantısı, kusma, ışık ve sese hassasiyet gibi menenjit belirtilerine karşı dikkatli olmaları ve acil tıbbi yardım almaları konusunda uyardı.

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