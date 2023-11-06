Moğolistan'da kar fırtınasında 8 çoban hayatını kaybetti

Moğolistan'ın birçok bölgesinde etkili olan kar fırtınasında 8 çoban yaşamını yitirdi.

Moğolistan Ulusal Acil Durum Ajansıdan (NEMA) yapılan açıklamaya göre, ülkenin merkez bölgelerinde cuma akşamından bu yana kar fırtınası etkili oluyor.

Yetkililer, kar fırtınasında 8 çobanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 34 santimetreye ulaştığı, bazı yollarda buzlanma meydana geldiği belirtildi.