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Moğolistan'da kar fırtınasında 8 çoban hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 06.11.2023 13:23
  • Giriş: 06.11.2023 13:23
  • Güncelleme: 06.11.2023 13:23
Kaynak: AA
Moğolistan'da kar fırtınasında 8 çoban hayatını kaybetti

Moğolistan'ın birçok bölgesinde etkili olan kar fırtınasında 8 çoban yaşamını yitirdi.

Moğolistan Ulusal Acil Durum Ajansıdan (NEMA) yapılan açıklamaya göre, ülkenin merkez bölgelerinde cuma akşamından bu yana kar fırtınası etkili oluyor.

Yetkililer, kar fırtınasında 8 çobanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 34 santimetreye ulaştığı, bazı yollarda buzlanma meydana geldiği belirtildi.

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