Mohamed Salah: "Liverpool'daki son yılım"

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un golcü oyuncusu Mohamed Salah, kulüpteki “son yılı” olduğunu ve Liverpool kulübünde kimsenin kendisiyle yeni bir sözleşme hakkında konuşmadığını söyledi.

Anfield'daki mevcut sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan 32 yaşındaki oyuncu, maç sonrasında yaptığı açıklamada maça Old Trafford'daki son maçıymış gibi çıktığını söyledi.

Salah, Sky Sports'a verdiği demeçte “Maça gelirken ‘bakın, bu son olabilir’ diyordum” ifadesini kullandı.

Salah, şunları söyledi:

“Kulüpte henüz kimse benimle sözleşme hakkında konuşmadı, ben de 'Tamam, son sezonumu oynarım ve sezon sonunda görüşürüz' dedim. Futbol oynamak için özgür olduğumu hissediyorum. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz.”

Salah'ın açıklamalarına ilişkin konuşan teknik direktör Arne Slot ise “Bu çok fazla 'eğer' demek. Şu anda bizden biri ve bizden biri olduğu için gerçekten mutluyum ve gerçekten iyi oynadı. Oyuncularla yapılan sözleşmeler hakkında konuşmam ama Mo'nun bugün nasıl oynadığı hakkında saatlerce konuşabilirim" dedi.

Liverpool geçtiğimiz Eylül ayında Al-Ittihad'ın Salah için yaptığı 150 milyon sterlinlik teklifi reddetmişti.