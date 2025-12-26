Mohammed Salah kim, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve piyasa değeri ne kadar?

Dünyanın en popüler futbolcularından biri olan Mohamed Salah, hem Liverpool kariyeri hem de Afrika’daki başarılarıyla futbol tarihinin en özel isimleri arasında gösteriliyor. Adı Fenerbahçe'nin transfer listesinde geçen Mohammed Salah kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve piyasa değeri ne kadar? İşte yıldız futbolcunun yaşı, kariyer bilgileri, oynadığı mevki, istatistikleri ve merak edilen tüm detaylar…

MOHAMED SALAH KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Mohamed Salah Hamed Ghaly, 15 Haziran 1992’de Mısır’ın Nagrig, Basyoun kentinde dünyaya geldi. Güncel olarak 33 yaşında olan yıldız futbolcu, hem kulüp kariyerinde hem de Mısır Milli Takımı performansında önemli başarılara imza attı. Milli takım formasıyla 108 maçta 62 gol kaydeden Salah, Afrika futbolunun en büyük yıldızları arasında kabul ediliyor.

Bilgi Detay Doğum Tarihi 15 Haziran 1992 Yaş 33 Doğum Yeri Nagrig, Basyoun – Mısır Uyruk Mısır

MOHAMED SALAH HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Mohamed Salah, asıl pozisyonu Sağ Kanat olan hücum oyuncusudur. Bunun yanında Forvet Arkası ve Santrafor pozisyonlarında da görev alabilmektedir. Sol ayağını etkili kullanması, hızlanma gücü, bitiriciliği ve skor katkısı ile Premier League’in en etkili hücumcularından biridir.

MOHAMED SALAH HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Salah, dünya devi Liverpool FC forması giymektedir. Premier League seviyesinde mücadele eden Liverpool ile olan sözleşmesi 1 Temmuz 2017’de başlamış olup 30 Haziran 2027’de sona erecektir. Son sözleşme uzatmasını 11 Nisan 2025 tarihinde yapmıştır.

Güncel Kulüp: Liverpool FC

Lig Seviyesi: Premier League – İngiltere 1. Lig

Sözleşme Başlangıcı: 1 Temmuz 2017

Sözleşme Bitişi: 30 Haziran 2027

MOHAMED SALAH’IN BAŞARILARI

Mohamed Salah kulüp kariyerinde ve bireysel anlamda büyük başarılara imza attı.

Afrika’da Yılın Futbolcusu: 2 kez

2 kez Yılın Futbolcusu: 3 kez

3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu: 1

1 Premier League Şampiyonluğu: 2

2 UEFA Süper Kupası: 1

MOHAMED SALAH PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Güncel verilere göre Mohamed Salah’ın piyasa değeri 30.00 milyon € olarak açıklanmıştır. Kariyerinin en yüksek piyasa değeri ise 28 Mayıs 2018 tarihinde 150.00 milyon € olarak kaydedilmiştir.

2025 – 2026 SEZONU PERFORMANSI

Premier League 2025/26 sezonunda 17 muhtemel maç içerisinde önemli performans sergileyen Salah’ın güncel performans istatistikleri şu şekildedir:

Kategori Değer Maç 14 Gol 4 Asist 3 Sarı Kart 1 Kırmızı Kart 0 İlk 11’e Başlama Oranı %71 Sahada Kalma Süresi %77 Skor Katkısı %25

Mohamed Salah, hem kulüp kariyerinde hem de milli takım performansında elde ettiği başarılarla futbol dünyasının en özel yıldızları arasında yer almaya devam ediyor. 33 yaşına rağmen yüksek performansı, bitmeyen enerjisi, Liverpool’daki etkisi ve Afrika futbolundaki liderliği ile dünya futbolunda adından söz ettirmeyi sürdürüyor.