‘Mohamud vatandaşlık aldı mı?’

Haber Merkezi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Hassan Shekh Mohamud ve yakını 35 kişiye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Emir, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya “İddialar doğru ise Hassan Shekh Mohamud hangi şartları sağlayarak vatandaşlık almıştır? Türkiye’de ne iş yapmaktadır” diye sordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Emir, şu soruları yöneltti:

• Motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Hassan Shekh Mohamud kaza sırasında Türkiye’de ikamet etmekte midir? İkamet nasıl verilmiştir?

• Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan Hassan Shekh Mohamud’un cezasının para cezasına çevrilerek 10 taksit ile ödenmesi kararına bir vatandaşı öldürülen Türkiye Cumhuriyeti Devleti neden itiraz etmemiştir?

• Kazadan sonra iki ülke arasında hangi anlaşmalar yapılmış ve hangi ziyaretler gerçekleştirilmiştir?

• Hassan Shekh Mohamud ve 35 yakınına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiş midir? Verildi ise hangi tarihte vatandaşlık almışlardır?

• İddialar doğru ise Hassan Shekh Mohamud hangi şartları sağlayarak vatandaşlık almıştır? Hassan Shekh Mohamud Türkiye’de ne iş yapmaktadır?”