Molalarda alkışlı protesto

Emek Servisi

Gebze Organize Sanayi Bölgesinde (GOSB) Tembelova’da bulunan ve binin üzerinde işçinin çalıştığı Betek Boya’da işçiler, patronun yetkiye itirazını geri çekerek sendika ile toplu sözleşme masasına oturmasını istiyor.

Betek Boya işçileri, vardiya giriş ve çıkışlarında eylemlerine devam ediyor. İşçiler dün patronun yetki itirazını geri çekmemesi üzerine çay ve yemek molalarında da alkışlı protesto yapmaya başladı. Betek Boya’da (Filli Boya) çoğunluğu sağlayarak yetkiyi alan Petrol-İş Gebze Şubesi, patronun yetki itirazına karşı fabrikada uyarı eylemlerine geçmişti.