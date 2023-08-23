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Molde-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Galatasaray ve Molde'nin ilk 11'deki oyuncuları açıklandı.

Spor
  • 23.08.2023 21:41
  • Giriş: 23.08.2023 21:41
  • Güncelleme: 23.08.2023 21:45
Kaynak: Haber Merkezi
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Molde-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç'in Molde takımına konuk olacak.

Saat 22.00'da başlayacak maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Takımları sahaya çıkacağı ilk 11'ler şöyle:

Molde: Karlstom, Bjornbak, Ellingsen, Wolff Eikrem, Mannsverk, Brynhildsen, Knudtzon, Breivik, Haugan, Eriksen, Haugen

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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