Molde-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Galatasaray ve Molde'nin ilk 11'deki oyuncuları açıklandı.
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç'in Molde takımına konuk olacak.
Saat 22.00'da başlayacak maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
Takımları sahaya çıkacağı ilk 11'ler şöyle:
Molde: Karlstom, Bjornbak, Ellingsen, Wolff Eikrem, Mannsverk, Brynhildsen, Knudtzon, Breivik, Haugan, Eriksen, Haugen
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi