Molde Teknik Direktörü Moe: Hazır olduğumuzu düşünüyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın Galatasaray'ı konuk edecek Norveç temsilcisi Molde'nin teknik direktörü Erling Moe, karşılaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Müsabakanın yapılacağı Molde Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Erling Moe'nin yanı sıra futbolcu Martin Ellingsen katıldı.

Maça için iyi bir hazırlık yaptıklarını aktaran Moe, "Görevimizi iyi bir şekilde yerine getirdik. Yarın için hazır olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın yaptığı transferlere değinen Moe, "Galatasaray çok önemli transferler yaptı. Ancak biz de iyi çalıştık. Güçlü yönlerimizi ve rakibin zayıf taraflarını iyi çalıştık. Böyle önemli oyunculara karşı oynamak da enteresan olacak. Yarın kim daha iyi göreceğiz" ifadelerini kullandı.