Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, AB ile üyelik müzakerelerini başlatacak kararnameyi imzaladı

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasına dair kararnameyi imzaladı.

Sandu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moldova'nın 2 yıl önce AB'ye aday üye statüsü aldığını anımsattı.

Avrupa Komisyonunun tavsiyelerini yerine getirdiklerini belirten Sandu, "Moldova'nın AB ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasına dair kararnameyi imzaladım. Avrupa entegrasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Kristina Gerasimova, ülkemizi müzakerelerde temsil edecek" ifadelerini kullandı.

Today, I signed the Decree on initiating Moldova's EU accession negotiations. Becoming an EU member is our path to peace, prosperity, and a better life for all citizens.



Wishing our delegation every success as they officially launch negotiations in Luxembourg next week. pic.twitter.com/1ze5UNb7rm