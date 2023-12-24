Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, AB üyeliği için referandum düzenlenmesini önerdi

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkede Avrupa Birliği (AB) üyeliği konulu referandumun 2024’te düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Sandu, yayımladığı video mesajda, ülkesinin AB üyesi olması için 2024 sonbaharında referandum düzenlenmesi gerektiğini belirterek Moldovalıların ne istediğinin belirleyici olacağını ifade etti.

"Seçmenler AB rotasını desteklerse barış ve daha iyi bir gelecek için reformları sürdüreceğiz. Net olarak hangi yolu seçtiğimizi göstermeliyiz." diyen Sandu, parlamentonun referandum konusunu gündeme alması gerektiğini vurguladı.

İkinci dönem cumhurbaşkanlığı için aday olacağını da duyuran Sandu, Avrupa’ya entegrasyon sürecini devam ettirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Moldova yönetimi, AB üyeliğine katılma sürecinin Transdinyester sorunu nedeniyle iki aşamalı gerçekleşebileceğini açıklamıştı.

AB üyesi ülkelerin liderleri, 14 Aralık zirvesinde Moldova ve Ukrayna ile üyelik müzakerelerini başlatma kararı almıştı.

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son buldu. Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde başlayan çözüm görüşmeleri devam ediyor.

Moldova içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmayan Transdinyester'in, kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.