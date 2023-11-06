Moldova'da 265 şehir belediye ve köy idare başkanı ikinci turda belirlenecek

8 yerleşim biriminde oylamaya katılım oranı yüzde 25'in altında kaldığı için seçimler yeniden yapılacak.

Moldova'da hafta sonu yapılan yerel seçimlerde 898 şehir belediye başkanı ve köy idare başkanından 625'i belirlenirken, 265'i ikinci turda seçilecek.

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı verilere göre, seçime katılım oranı yüzde 41,41 (1 milyon 147 bin 610) oldu.

898 şehir belediye ve köy idare başkanlarından 623'ü belirlenirken, yüzde elli 50 oy oranına ulaşamayan 265 şehir belediye başkanı ve köy idare başkanı ikinci turda belirlenecek. Seçimlerin ikinci turunda, ilk turda en fazla oy alan 2 aday yarışacak.

Ayrıca, 8 yerleşim biriminde oylamaya katılım oranı yüzde 25'in altında kaldığı için aynı adayların yarışacağı seçimler yeniden yapılacak.

Seçimlerin 19 Kasım'da yeniden yapılması bekleniyor.

- Kişinev'in belediye başkanı belirlendi

Başkent Kişinev belediye başkanlık koltuğu için 27 adayın yarıştığı seçimlerde, mevcut Başkan İon Çeban, yüzde 50,62 oy alarak yeniden seçildi. Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun kurduğu iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PAS) adayı Lilian Karp yüzde 28,23 ile seçim yarışında ikinci oldu.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat ile Valkaneş kenti, ülkede yüksek ekonomik potansiyele sahip Balti ve Orhei dahil bazı şehirlerde belediye başkanları ikinci turda belirlenecek.

İktidardaki parti adayları, ülkedeki 36 şehrin 6'sında belediye başkanlığını, 240 köyde de idare başkanlığını kazandı.

- Seçim öncesi olaylar

Seçimlerde yer alan Rus yanlısı "Şans" ve "Renaştere" (Yeniden Doğuş) partilerinin, seçmen oylarını satın aldığı ileri sürülürken, parti binalarında polis tarafından aramalar yapılmıştı.

Moldova Acil Durumlar Komisyonu, 3 Kasım'da ülkenin bütçesinden para çalmakla suçlanan ve İsrail'de saklandığı iddia edilen iş insanı İlan Şor'un kurduğu Şans Partisini, yurt dışından yasa dışı finanse edildiği gerekçesiyle seçim yarışından çıkarma ve parti adaylarının seçimlerdeki kaydını iptal etme kararı almıştı.

Başbakan Dorin Recean, söz konusu partinin Rusya tarafından finanse edildiğini, arkasında Rus istihbaratının olduğunu ve ülkedeki güvenliği tehdit ettiğini kaydederek, "Rusya, seçmen oylarının satın alınması için ülkeye 1 milyar lei (yaklaşık 52 milyon avro) gönderdi." ifadesini kullanmıştı.

İlan Şor ise Şans Partisine yöneltilen suçlamalara tepki göstererek, "finans kaynaklarının, Rusya'dan gelmediğini" savunmuştu.