Moldova'da 32. Bağımsızlık Günü kutlandı

KİŞİNEV (AA) - Moldova'nın başkenti Kişinev'de, ülkenin 32. Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama töreni yapıldı.

Kişinev'deki Büyük Millet Meclisi Meydanı'nda düzenlenen törene, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun yanı sıra Başbakan Dorin Recean, Parlamento Başkanı İgor Grosu, hükümet üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Cumhurbaşkanı Sandu, günün önemine işaret ederek, "Bu, hepimizi birleştiren ve kalplerimizi gururla dolduran bir bayramdır. Çünkü bugün özgürlüğümüzü ve onurumuzu yüceltiyoruz." dedi.

Ülkede barışı koruyabildiklerini belirten Sandu, "Biz savaş başlatmıyoruz ve ne kendi topraklarımızda ne de başka bir yerde savaş istemiyoruz. Bu Moldovalıların isteği ve kimsenin bunu bozma hakkı yoktur. Biz barışı seçtik." diye konuştu.

Sandu, ülkesinin Avrupa Birliğine (AB) üye olma yolunu seçtiğine dikkati çekerek, "Moldova'nın geleceği AB'de. Bu, ülkemizi kalkındırmak, çocukların geleceğini evinde sağlamak için şansımız. AB'yi seçiyoruz, çünkü barıştan yanayız." ifadelerini kullandı.

Asker, polis ve gazilerin geçit töreniyle devam eden etkenlikte, Büyük Ştefan (Ştefan cel Mare) heykeline çiçek bırakıldı.

- Gagauz Başkanı'ndan kutlama mesajı

Moldova Cumhuriyetine bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul da sosyal medyadan yayımladığı mesajda, Moldova halkının Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Günün Moldova halkı için önemli olduğunu vurgulayan Gutsul, "Biz de bu bayramı tüm krizlerin geçmişte kalacağı, Moldova'nın gelişeceği inancıyla kutluyoruz. Ülkemizi seviyoruz ve Gagavuz halkının geleceğini yalnızca egemen, tarafsız ve müreffeh Moldova Cumhuriyeti'nde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gagauz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'ta da Bağımsızlık Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) ayrılan Moldova'da parlamento, 27 Ağustos 1991'de bağımsızlık bildirgesini kabul etmişti.