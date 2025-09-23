Moldova'da 74 kişi, 'Rusya destekli ayaklanma başlatma' suçlamasıyla gözaltına alındı

Moldova'da, parlamento seçimleri öncesi 'Rusya destekli ayaklanma başlatmaya çalıştıkları' suçlamasıyla 74 kişi gözaltına alındı.

AP'nin haberine göre Moldova yetkilileri, 'kitlesel ayaklanmalar' çıkarmak ve 'ülkeyi istikrarsızlaştırmak' için Rusya destekli olduğu iddia edilen bir planla ilgili soruşturma kapsamında düzenlenen 250'ye yakın baskında 74 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, baskınların 100'den fazla kişiyi hedef aldığını ve ülke genelinde birçok yerde gerçekleştirildiğini belirtti. Moldova'nın organize suç ve özel davalarla mücadele bürosu başsavcısı Victor Furtuna, 74 kişinin 72 saat boyunca gözaltında tutulacağını bildirdi.

Moldova polisi, ayaklanma planının “Rusya Federasyonu'ndan suç unsurları aracılığıyla koordine edildiğini” öne sürdü.