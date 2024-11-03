Moldova'da halk cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez sandık başında

Moldova'da halk, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanıyor.

Cumhurbaşkanı Maya Sandu'un görev süresinin sona ermesi nedeniyle düzenlenen seçimin ikinci turunda yurt dışında yaşayanlar da dahil yaklaşık 3 milyon 302 seçmenin olduğu ülkedeki 36 bölgede ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

Seçimde 234'ü yurt dışında, 30'u Moldova sınırlarında bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde, 68'i de Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'nde olmak üzere toplam 2 bin 221 sandık kuruldu.

ABD ve Kanada'nın yanı sıra Norveç, İsveç, İzlanda ve Finlandiya'da posta yoluyla da oylama yapılıyor.

Yaklaşık 2 bin yerel ve uluslararası gözlemci tarafından takip edilen seçimde sandıklar, yerel saatle 21.00'de kapanacak.