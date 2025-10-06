Moldova'da milletvekili seçiminin geçerli olduğu açıklandı

Moldova Merkez Seçim Komisyonu, ülkede 28 Eylül'de yapılan milletvekili seçiminin sonuçlarıyla ilgili toplandı.

Toplantıda, yüzde 52,21 katılımın sağlandığı seçimin geçerli olduğu, parlamentoya giren 3 parti ve 2 blokun elde ettikleri sandalye sayısı açıklandı.

Seçimin kesin sonucuna göre, Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) 55, Sosyalistler, Komünistler ve "Moldova'nın Geleceği" partilerinden oluşan "Vatansever" bloku ise 26 sandalyeye sahip oldu.

Parlamentoya giren 3 siyasi partiden oluşan "Alternativa" bloku 8, "Bizim" Parti ile "Yurtta Demokrasi" Partisi 6'şar sandalye elde etti.

Buna göre, seçimde birinci çıkan Cumhurbaşkanı Sandu'nun partisi tek başına hükümeti kurabilecek.

Merkez Seçim Komisyonu, açıkladığı kesin sonuçları Anayasa Mahkemesinin onayına sunacak. Anayasa Mahkemesi de bu sonuçların geçerli olup olmadığına dair karar alacak.

Anayasa Mahkemesinin sonuçları onaylamasının ardından, ülkede hükümetin kurulması sürecine geçilecek.

Yeni parlamentonun seçimden en geç 30 gün sonra toplanması gerekiyor.

"YURTTA DEMOKRASİ" PARTİSİ'YLE İLGİLİ KARAR ALINACAK

Diğer yandan parlamentoya giren "Yurtta Demokrasi" Partisi, seçim sürecindeki kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Merkez Seçim Komisyonu tarafından uyarı aldı.

Seçim sonuçlarını denetleyecek Anayasa Mahkemesi, söz konusu partinin elde ettiği oylarla ilgili de karar alacak. Bu partinin oylarının geçersiz kabul edilmesi durumunda, parlamentoya giren diğer parti ve blokların sandalye sayısı yeniden belirlenecek.

PARLAMENTO SEÇİMİ

Moldova'da 28 Eylül'de milletvekili seçimi yapılmıştı.

Moldova parlamentosundaki 101 sandalye için 14 siyasi parti, 4 siyasi blok ve 4 bağımsız aday yarışmıştı.

Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun partisi PAS dahil 3 parti ile 2 blok parlamentoya girmişti.

Seçim yarışında PAS, 50,20 oyla birinci, "Vatansever" bloku yüzde 24,20 oyla ikinci, "Alternativa" bloku yüzde 7,96 oyla üçüncü, "Bizim" Parti de yüzde 6,20 oyla dördüncü gelmişti.

"Yurtta Demokrasi" Partisi, oyların 5,62'sini alarak parlamentoya giren bir diğer parti olmuştu.