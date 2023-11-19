Moldova'da yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi başladı
Kaynak: AA
Moldova'da halk, yerel seçimlerin ikinci turunda 273 yerleşim biriminde şehir belediye ve köy idare başkanlarını belirlemek için sandık başına gitti.
Yaklaşık 2 milyon 760 bin seçmenin bulunduğu Moldova'da, yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.
400 uluslararası gözlemcinin takip ettiği seçimlerde, sandıklar yerel saatle 21.00'de kapanacak.
Ülkede 5 Kasım'da yapılan yerel seçimlerde adayların yüzde 50 oya ulaşamadığı 273 yerleşim biriminde, şehir belediye ve köy idare başkanları belirlenecek.
Sıradaki Haber