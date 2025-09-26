Molla rejimi sona ersin

BirGün Kadın Kolektifi

Ağırlığı kadın binlerce İranlı, İran'da demokratik değişim için New York'ta miting düzenledi. Mitinge katılanlar, Molla rejiminin başkanının Birleşmiş Milletler'de bulunmasını protesto ederek rejimin ihlallerini kınadılar ve demokratik, laik bir cumhuriyet çağrısı yaptılar.

Kadın Komitesi Başkanı Maryam Rajavi, kadınların direnişine güçlü desteğini dile getirdi. Rajavi, ‘‘Kadınların mücadelesi sürecek. İran’da diktatörlük dönemi ister Şah ister mollalar altında olsun sona ermiştir’’ ifadelerini kullandı.