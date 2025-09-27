Mollalar yüzlerce kadını katletti

İran’daki Molla rejimi kadınların yaşamlarını hedef almaya devam ediyor. Kadınları başörtü takmaya zorlayan rejim biat etmeyenleri şiddetle, baskıyla sindirmeye çalışıyor. İdam cezalarında dünya rekortmeni olan İran siyasi tutsakların yanı sıra meşru müdafaa hakkını kullanan kadınları da idam ediyor.

Onlardan biri de 17 Eylül 2025 Çarşamba günü idam edilen 52 yaşındaki Zahra Fotouhi. Fotouhi'nin idamıyla, 2025 yılının başından bu yana İran'da idam edilen kadınların sayısı 35'e ulaştı. İdam edilen kadınların çoğu, ev içi şiddet ve ayrımcılığın mağdurları olan kadınlar.

İran Ulusal Direniş Konseyi Kadın Komitesi tarafından kaydedilen verilere göre, 2007'den bu yana ise İran'da en az 298 kadın idam edildi. Bu liste, İran'da siyasi nedenlerle infaz edilen on binlerce kadını kapsamıyor.

GERÇEK RAKAM DEĞİL

Öte yandan İran'da idam edilen kadınların sayısının 2024 yılında keskin bir artış gösterdiği saptandı. 2024 yılında kayda geçen verilere göre en az 34 kadın idam edildi. Bu idamların 23'ü Masoud Pezeshkian'ın göreve gelmesinden sonra gerçekleşti. Bu sayı bir önceki yıla göre %90'lık endişe verici bir artışa işaret ediyor. İran Ulusal Direniş Konseyi Kadın Komitesine göre İran’daki Molla rejimi, kadınların infazında dünya rekoru sahibi ve Molla rejimi idamların çoğunu kimsenin haberi olmadan gizlice gerçekleştirdiği için gerçek rakamlar daha yüksek.

Siyasi tutuklu Golrokh Ebrahimi Iraee, 27 Temmuz 2019 tarihli bir mektupta, cinayetten idam cezasına çarptırılan kadınlar hakkında şunları yazmıştı: “Cinayetten hüküm giymiş kadınlarla görüşürken, bunların büyük bir kısmının, yıllarca evli oldukları erkekler tarafından aşağılanmış, hakaret görmüş, dövülmüş ve hatta işkence görmüş olmaları ve boşanma haklarından mahrum bırakılmaları nedeniyle, eşlerini aniden veya önceden planlayarak öldürdüklerini öğrendim.”

2010-2024 yılları arasında idam edilen dokuz kadının ise çocuk yaşta zorla evlendirildiği belirtiliyor. Üçünün ise suç işlediği iddia edilen tarihte çocuk olduğu saptandı. İran İnsan Hakları Örgütü Direktörü Mahmood Amiry-Moghaddam konuya ilişkin “İran'da kadınların idam edilmesi, aynı zamanda yargı sistemindeki köklü cinsiyet ayrımcılığını ve eşitsizliği de ortaya koyuyor” dedi.