‘Mollaların konferansını iptal edin’

Haber Merkezi

Eğitim kurumlarında iktidar eliyle düzenlenen gerici etkinlikler sürüyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Eskişehir Yedi Başak Derneği tarafından düzenlenecek “Umut Eskişehir” adlı etkinlik protesto edildi. 26-27 Ekim tarihlerinde Fatih Sultan Semiz, Kerim Buladı, Ramazan Kayan, Mustafa Ağırman, Melikşah Sezen, Muhammed Yazıcı, Teymullah ve Nurettin Yıldız’ın konuşmacı olarak katılacağı konferansa tepki gösteren Atatürkçü Düşünce Derneği, Eğitim İş ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Eskişehir Şubeleri tarafından ESOGÜ girişinde basın açıklaması yapıldı.

Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Fadime Arslan, "Geldiğimiz noktada çağ dışı uygulamalarıyla yine gündemde. ‘Çalışan kadın topluma zarar, Mustafa Kemal ortak değerimiz değildir, 6 yaşındaki kız çocuğu evlenebilir, çalışan kadın fuhuşa destek oluyor’ safsatalarıyla konferans adı altında üniversite gençleri zehirleniyor. Bilimsel düşünceden uzak Ortaçağ zihniyetini bilim yuvalarımıza kullanarak propaganda yapılması asla kabul edilemez” dedi.

ÜNİVERSİTELER GERİCİLERİN YERİ DEĞİL

Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar ise şunları söyledi: “Bu konferanslardan ilki geçen hafta sonu Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen veya düzenlenecek konferanslarda katılımcılara baktığımızda, bir üniversiteye yakışmayacak gerici, yobaz, mollalar olduğunu görüyoruz. Üniversiteler, mollaların konuştuğu medreseler değildir. Bugün çağdaş üniversite anlayışı gerici, yobaz medrese anlayışına dönüştürülmek isteniyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne çağrımız, bu hafta sonu yapılacak olan mollalar konferansının derhal iptal edilmesini istiyoruz. Eğer bu çağrımıza olumlu yanıt verilmez ise Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”