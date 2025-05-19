Monaco, Al-Musrati ile ilgili kararını açıkladı

Devre arasında satın alma opsiyonuyla Monaco’ya kiralanan Al-Musrati, Fransız ekibinin bu opsiyonu kullanmama kararı almasıyla birlikte Beşiktaş’a geri dönüyor.

Monaco'nun genel direktörü Thiago Scuro, Libyalı futbolcunun geleceğiyle ilgili sorulara yanıt verirken 29 yaşındaki oyuncunun bonservisinin alınmayacağını şu sözlerle açıkladı:

"Al-Musrati'nin opsiyonunu kullanmayacağız. Bu kararı hem oyuncuya hem de Beşiktaş’a bildirdik. Kendisi burada önemli katkılar sağladı ama biz farklı bir oyuncu profiline yöneliyoruz. Hizmetleri için teşekkür ederiz."

11 MAÇTA 2 SKOR KATKISI

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Monaco formasıyla toplamda 11 karşılaşmada görev yaptı. Bu süreçte 1 gol atan Al-Musrati, ayrıca 1 asistle takımına katkı sağladı.

SATIN ALMA BEDELİ 10 MİLYON EURO'YDU

Beşiktaş ile Monaco arasında yapılan anlaşmada, Al-Musrati’nin transferi için 8 milyon Euro sabit ücret + 2 milyon Euro bonuslar içeren bir satın alma opsiyonu bulunuyordu. Ancak Monaco kulübü bu seçeneği kullanmaktan vazgeçti.

Musrati Beşiktaş'a geçtiğimiz yılın devre arasında Braga'dan 11 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.