Monaco - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?

Monaco ile Benfica Şampiyonlar Ligi'nin play off ilk maçında karşı karşıya geliyor. Maç öncesi ise Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı araştırması hız kazandı. Monaco - Benfica maçı hakkında futbolseverler Monaco - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularını gündeme getiriyor. Üst tura çıkmak için mücadele verecek olan Monaco Benfica ilk maçı Fransız ekibin sahasında oynanacak. Peki, Monaco - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? İşte ayrıntılar!

MONACO - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi ilk play off maçları kapsamında Monaco - Benfica maçı 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle saat 23.00'da başlayacak. Maçı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

MONACO - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Fransa Monaco'da II. Louis Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu Monaco - Benfica maçı tabii Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak.

MONACO - BENFİCA MAÇI MUHTELEMEL 11'LER

Monaco -Benfica maçında forma giymesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:

Monaco: Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique; Zakaria, Magassa; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Biereth.

Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique; Zakaria, Magassa; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Biereth. Benfica: Trubin; Tomas Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Fernandez; Florentino Luis, Aursnes, Orkun Kökçü; Di Maria, Pavlidis, Schjelderup

KEREM AKTÜRKOĞLU, ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

Portekiz Benfica'da oynayan milli sporcularımızdan Orkun Kökçü'nün ilk 11'de forma giyeceği öne sürülüyor. Ancak son zamanlarda performans düşüklüğü yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nun maça yedeklerden başlaması bekleniyor.