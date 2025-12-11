Monaco - Fenerbahçe Beko maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague’de üst üste aldığı beş galibiyetle yükselişe geçen Fenerbahçe Beko, zorlu Monaco deplasmanında altıncı galibiyetini hedefliyor. Taraftarların merak ettiği “Fenerbahçe Beko Monaco maçı ne zaman?”, “maç hangi kanalda?” gibi sorulara dair tüm detaylar bu haberde yer alıyor. Kritik mücadele, iki takımın sezon sıralaması açısından büyük önem taşıyor.

TAKIMLARIN SON DURUMU

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de oynadığı son beş maçı kazanarak form grafiğini yükseltti. Sarı-lacivertli takımın Olympiakos ile oynaması gereken 14. hafta karşılaşması ise ertelendi. Organizasyonda 8 galibiyet ve 5 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, haftaya 8. sırada girdi.

Monaco ise bu sezon istikrarlı bir görüntü sergiliyor. Geride kalan bölümde 9 galibiyet ve 5 yenilgi alan Fransız temsilcisi, 2. sırada yer alıyor. İki takım arasındaki mücadele hem sıralama hem de moral açısından büyük önem taşıyor.

İKİ TAKIMIN EUROLEAGUE GEÇMİŞİ

Fenerbahçe Beko ile Monaco, Avrupa Ligi’nde bugüne kadar 14 kez karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 8 galibiyet elde ederken, Monaco 6 kez kazandı.

İki ekip son olarak geçtiğimiz sezon EuroLeague finalinde karşılaşmış, Fenerbahçe Beko rakibini 81-70 mağlup ederek Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasını ikinci kez kazanmıştı.

EUROLEAGUE PUAN DURUMU (İLK 8)

Sıra Takım O G M A:Y 1 Hapoel Tel-Aviv 14 10 4 1266:1173 2 Monaco 14 9 5 1255:1153 3 Crvena zvezda 14 9 5 1208:1147 4 Valencia 14 9 5 1246:1194 5 Panathinaikos 14 9 5 1242:1199 6 Barcelona 14 9 5 1198:1178 7 Olympiakos 13 8 5 1123:1063 8 Fenerbahçe 13 8 5 1035:1021

Fenerbahçe Beko Monaco maçı ne zaman?

Maç 12 Aralık 2025 Cuma günü oynanacak.

Fenerbahçe Monaco maçı saat kaçta?

Karşılaşma TSİ 21.30’da başlayacak.

Fenerbahçe Beko Monaco maçı hangi kanalda?

Müsabaka S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko kaçıncı sırada?

Sarı-lacivertli takım 8. sırada bulunuyor.

Monaco kaçıncı sırada?

Monaco 2. sırada yer alıyor.

İki takım daha önce kaç kez karşılaştı?

Taraflar EuroLeague’de 14 maç yaptı; Fenerbahçe 8, Monaco 6 galibiyet aldı.

Fenerbahçe’nin son maçı ertelendi mi?

Evet. Olympiakos karşılaşması ertelendi.

Fenerbahçe Beko’nun Monaco karşısındaki bu önemli deplasman mücadelesi, EuroLeague’de üst sıralar adına büyük önem taşıyor. Üst üste gelen galibiyetlerle moral depolayan sarı-lacivertli ekip, güçlü rakibi karşısında kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Basketbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor.