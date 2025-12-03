Monaco-Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Osimhen Monaco maçında oynayacak mı?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının kritik bir sınavı için Monaco deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Union SG karşısında aldığı mağlubiyetle taraftarlarını üzen Sarı Kırmızılılar, bu kez galibiyete uzanarak ilk 8 hedefini sürdürmek istiyor. Taraftarlar ise “Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularının yanıtını merak ediyor.

MONACO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu lig aşaması 6. hafta mücadelesi olan Monaco-Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. Galatasaray, kritik deplasmanda sahaya çıkacak.

Maç Tarihi: 9 Aralık Salı

9 Aralık Salı Maç Saati: TSİ 23:00

TSİ 23:00 Kanal: TRT 1 (naklen ve şifresiz)

TRT 1 (naklen ve şifresiz) Maçın Hakemi: Önümüzdeki günlerde açıklanacak

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Sarı Kırmızılı ekip, lig aşamasında şu anda 9 puanla 14. sırada yer alıyor. Bu karşılaşma, ilk 8 yarışında kritik bir rol oynayacak.

Kazanırsa İlk 8 Şansı Güçlenecek

Galatasaray’ın Monaco karşısında alacağı olası bir galibiyet, puanını 12’ye yükseltecek. Bu da takımın ilk 8 iddiasını güçlü şekilde sürdürmesi anlamına geliyor.

Galatasaray, Monaco maçının ardından iç sahada güçlü rakip Atletico Madrid’i ağırlayacak.

OSİMHEN MONACO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray taraftarlarının en çok merak ettiği konulardan biri de Victor Osimhen’in Monaco maçında forma giyip giyemeyeceği oldu. FIFA’nın 2025 Afrika Uluslar Kupası için oyuncuların milli takıma katılımını bir hafta ertelemesi, kulüpler için önemli bir avantaj yarattı.

Daily Mail’in haberine göre esneklik yalnızca Premier Lig’e değil, tüm Avrupa liglerine uygulanacak. Böylece Galatasaray da yıldız golcüsü Victor Osimhen’i hem Süper Lig’deki Antalyaspor maçında hem de Şampiyonlar Ligi’ndeki Monaco karşılaşmasında oynatabilecek.

Bu gelişme, Sarı Kırmızılı ekip için büyük bir moral kaynağı oldu.

MAÇ ÖNCESİ GALATASARAY’DA SON DURUM

Union SG karşısında beklenmedik bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray’da gözler tamamen Monaco deplasmanına çevrildi. Teknik ekibin hazırladığı plan doğrultusunda takımın maç stratejisinin özellikle savunma konsantrasyonu ve hızlı hücumlar üzerine kurulması bekleniyor.

Monaco Deplasmanında Kritik Noktalar

Galibiyet alınması durumunda puan 12’ye çıkacak.

İlk 8 şansı devam edecek.

Osimhen’in kadroda olması hücum gücünü artıracak.

Mücadele TRT 1’den şifresiz yayınlanacak, bu nedenle yoğun izlenme bekleniyor.

