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Monaco, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdı

Fransa ekibi Monaco, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdı.

Ajans Haberleri
  • 26.12.2024 23:48
  • Giriş: 26.12.2024 23:48
  • Güncelleme: 26.12.2024 23:49
Kaynak: AA
Monaco, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Furkan Korkmaz'ın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle potansiyelini ortaya koyamadığının vurgulandığı açıklamada, milli oyuncuya profesyonelliği dolayısıyla teşekkür edilerek başarı dileğinde bulunuldu.

Milli basketbolcu, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde sadece 3 maçta forma giyebildi. Furkan, 7 yıllık NBA serüveninin ardından sezon başında Avrupa'ya dönmüştü.

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