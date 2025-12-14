Monaco prensinin oğlunu darp eden Galatasaraylı taraftarlar ceza aldı

9 Aralık’ta oynanan AS Monaco-Galatasaray Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından II. Louis Stadyumu’nda yaşanan olaylar yargıya taşındı.

Stadyumun “Munegu” adlı özel VIP salonunda meydana gelen kavgaya ilişkin açılan davada, Paris bölgesinde yaşayan Galatasaray taraftarları Selman B. ve Hasan B., Monako Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Fransız basınında geniş yer bulan davada, Monako Prensesi Stéphanie’nin oğlu ve Prens II. Albert’in yeğeni Louis Ducruet de taraf olarak yer aldı. Ducruet, mahkemede verdiği ifadede darp edildiğini ve olay sırasında ciddi şekilde korktuğunu söyledi.

"YANLIŞ ANLAMA OLDU" SAVUNMASI

Ducruet, “Yüzüme, göğsüme ve kollarıma yumruk darbeleri aldım. O an hayatım için endişelendim, linç edilmekten korktum” ifadelerini kullandı.

Olayın ardından hastaneye başvuran Ducruet ve beraberindeki iki kişi için doktorlar tarafından 2 ila 4 gün iş göremezlik raporu düzenlendi. Ducruet’nin duruşmaya boyunlukla katıldığı belirtildi.

Suçlamaları reddeden sanıklar ise olayın bir yanlış anlaşılma sonucu geliştiğini savundu. Hasan B., mahkemede yaptığı savunmada, “Kuzenimle Türkçe konuşuyordum. Karşı taraf üzerime doğru yürüyünce kendimi korumaya çalıştım. Bay Ducruet beni boğazımdan sıktı, nefes alamadım” dedi.

Hızlı yargılama usulüyle görülen davada Monako Ceza Mahkemesi, Selman B. ve Hasan B.’yi “kasten yaralama ve darp” suçlarından suçlu buldu. Mahkeme, her iki sanığa iki ay ertelenmiş hapis cezası verdi ve üç yıl boyunca Monako Prensliği’ne giriş yasağı uygulanmasına hükmetti.

Ayrıca sanıkların, Louis Ducruet ve olayda yaralanan diğer iki kişiye kişi başı 1.000 euro manevi tazminat ödemesine karar verildi. Kararın ardından baba ve oğul serbest bırakılarak Fransa’daki ikametlerine döndü.